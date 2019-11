Eine Niederlage, die schmerzt

Es war eine bittere Niederlage für den FC Wetzikon. Der Zweitligist hatte seinen Gegner Wiesendangen lange Zeit im Griff, musste die Partie nach einem allzu strengen Entscheid in Unterzahl fortsetzen, ging dennoch in Führung und musste am Ende nach einem Gegentor in der Nachspielzeit dennoch als Verlierer vom Platz. «Dieses Ergebnis tut mir richtig weh im Herzen», sagte Gabor Gerstenmaier denn auch. Seine Mannschaft habe es nach einer solchen Leistung nicht verdient zu verlieren.

Wetziker spielbestimmend