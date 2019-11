Dübendorf geht unter

Eine Partie bleibt in der Vorrunde zwar noch zu spielen. Dass der FCD in höchst ungemütlicher Lage überwintern wird und als Absteiger auch in dieser Saison gegen den Abstieg spielt, steht aber bereits fest. «Wir haben viel Arbeit vor uns und müssen gründlich über die Bücher», kündigte Assistenzcoach Dario Semadeni schon einmal an, nachdem seine Schützlinge bei der SV Schaffhausen einmal mehr Eigenfehler en masse produziert und in eine 2:6-Kanterniederlage geschlittert waren.

Torreicher Auftakt