Schwarzer Tag für Gossau

Zum zweiten Mal innert Wochenfrist musste der FC Gossau eine deftige Niederlage hinnehmen. Gegen Wiesendangen war er dem Gegner wie schon beim 1:6 in Schaffhausen in der ersten Hälfte ebenbürtig, lag zur Pause dennoch im Hintertreffen und war am Ende so chancenlos, dass die Partie frühzeitig entschieden war. 1:4 lautete diesmal das Verdikt, das FCG-Trainer Antonio Limata in einem Satz kommentierte: «Wir haben heute einen schwarzen Tag eingezogen.»

Chancen verpasst