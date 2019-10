Effretikon zu harmlos

Effretikon zeigte im Zweitliga-Duell gegen Phönix Seen keine schlechte Leistung, verriet aber nicht zum ersten Mal in dieser Saison erhebliche Defizite im Angriffspiel. Nicht eine einzige zwingende Möglichkeit erarbeiteten sich die Effretiker, die gegen die erfahrenen Winterthurer denn auch chancenlos blieben und 0:2 verloren. Kein Grund zur Beunruhigung für den Coach des Aufsteigers: Seine Mannschaft befinde sich nämlich noch immer im Lernprozess, sagte Flakon Halimi. «Die chinesische Mauer ist ja auch nicht in einem Tag gebaut worden.»