Sieg mit Umweg

Da gibt Brüttisellen trotz Zweitore-Rückstand im Zweitliga-Duell in Gossau bis zuletzt nicht klein bei, kommt nach mehreren vergebenen Chancen ganz spät zum Anschlusstor und gleicht mit einem Prachtstor in der Nachspielzeit tatsächlich noch aus. Und am Ende, nach einem in der 94. Minute verwandelten Handspenalty, jubeln dennoch die Gossauer über einen 3:2-Erfolg.