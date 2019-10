Ohne Mut und Überzeugung

Zweitliga-Aufsteiger Effretikon rutscht nach dem gelungenen Saisonstart langsam, aber sicher in die Niederungen der Tabelle ab. In ihrer vierten sieglosen Partie in Folge gegen Schaffhausen 2 lagen die Effretiker früh mit zwei Toren im Hintertreffen. Obwohl sie später verkürzen konnten, kamen sie nie in die Nähe von Punkten und unterlagen diskussionslos 1:3. «Und täglich grüsst das Murmeltier», sagte FCE-Coach Flakon Halimi. «Uns haben erneut Mut und Überzeugung gefehlt.»

Schnell in Rücklage