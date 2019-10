Greifensee ringt Schlusslicht nieder

Schon dem FC Dübendorf hatte Zweitliga-Schlusslicht Wallisellen in der Vorwoche als Steigbügelhalter gedient, um (vorläufig) wieder in die Spur zurückzufinden. Denselben Part übernahm der FCW auch gegen Greifensee, einen weiteren Verein aus der Region, der sich in dieser Saison bisher schwertut.

Die Greifenseer waren zwar weit davon entfernt, ihren Gegner zu dominieren. Dank einer Willensleistung siegten sie dennoch 2:1 und landeten einen Sieg, dank dem sie sich gleichzeitig über den Strich hievten.

Frühe Führung schnell verspielt