Wetzikon kitzelt Spitzenteam

Am Schluss hätten beide Mannschaften doch noch das Glück auf ihre Seite zwingen können. Erst bot sich dem vom jungen Davide Lanciano bedienten Wetziker Joel Mullarkey die Gelegenheit, und in der Nachspielzeit hatte Gianluca Frontino, der langjährige Profi und jetzige Spielertrainer der Diessenhofer, den Lucky Punch auf dem Fuss. Beide verfehlten das Ziel aber knapp, sodass es in dem intensiven Zweitliga-Duell beim gerechten 0:0 blieb.