Vergebliche Aufholjagd

Nach zwei Kantersiegen zuletzt bekam Uster bei Phönix Seen wieder das Gefühl der Niederlage zu spüren. Der Zweitligist fand zwar nach einem Zweitore-Rückstand zur Pause in die Partie zurück und stand danach dem Sieg vermeintlich näher. Am Ende war es aber doch das Heimteam, das ein drittes Mal traf und 3:2 gewann.

Uster nicht bereit