Spätes Glück für Rüti

Am Ende deutete nicht mehr viel auf einen Sieg der Rütner hin. Flavio Milano hatte beim Stand von 2:2 die Rote Karte gesehen, und die Gäste aus Widnau waren bestrebt, alle drei Punkte von der Schützenwiese zu entführen. Doch der FCR tat in der Nachspielzeit ein letztes Mal das, was er mit am besten kann: Er lancierte einen schnellen Gegenstoss.