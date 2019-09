Gossau erkämpft sich sämtliche Punkte

Die 90 Minuten waren schon vorbei, als es noch einmal richtig brenzlig wurde im Strafraum der Gossauer. Patrick Schmid, der schnelle Stürmer der Greifenseer, war in diesen eingedrungen und wurde unsanft geschubst. In den Augen des Schiedsrichters aber zu wenig heftig, als dass man hätte auf den Punkt zeigen müssen. So endete das ebenso ausgeglichene wie umkämpfte Derby mit einem 1:0-Erfolg für die Gäste aus Gossau.