Brüttisellen geht unter

«Wenn wir nicht an unsere Grenzen gehen, reicht es in der 2. Liga nicht», sagte Robert Merlo nach der Partie gegen die Reserven des FC Schaffhausen. Weil dies an diesem Tag aber nicht der Fall gewesen war und der FCB die Einsatzfreude, die ihn normalerweise auszeichnet, für einmal hatte vermissen lassen, war er gegen die Schaffhauser auf verlorenem Posten gestanden.