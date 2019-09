Einen Punkt ermauert

Beton vom Allerfeinsten habe seine Mannschaft angerührt, bekannte Brüttisellens Trainer Robert Merlo nach dem 0:0 im Zweitliga-Duell gegen Phönix Seen unverblümt. Es lohnte sich: Mit einer äusserst defensiven Einstellung und ohne einen einzigen Stürmer in der Startelf erkämpften sich die Brüttiseller gegen die höher eingeschätzten Winterthurer nach zuletzt drei Niederlagen wieder einmal einen Punkt. «Damit müssen wir in unserer Situation voll zufrieden sein», sagte Merlo.