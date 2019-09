Effretikon keine Eintagsfliege

Am Erfolg Effretikons gegen Greifensee gab es nichts zu deuteln. Seine Mannschaft sei mehr gelaufen, habe den Sieg mehr gewollt und sich auch die zahlreicheren und besseren Möglichkeiten erspielt, befand Flakon Halimi. «Der Sieg geht deshalb völlig in Ordnung», sagte der FCE-Coach, der nicht nur zufrieden war mit dem Resultat und der Leistung seiner Schützlinge, sondern auch damit, «dass wir gezeigt haben, dass der Erfolg in Dübendorf keine Eintagsfliege war». FCG-Akteur Elia Jenni mochte nicht widersprechen.