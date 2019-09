Verhängnisvolle Nachspielzeit

Es waren nicht die Bedingungen des FC Rüti. Weil sich das Terrain in Kreuzlingen in pitoyablem Zustand präsentierte, vermochten die Rütner ihr gewohntes schnelles Passspiel zu keiner Zeit aufzuziehen. Sie wehrten sich zwar nach Kräften und erarbeiteten sich gar mehr viel versprechende Chancen als der Gegner, verloren gegen Calcio aber durch zwei Tore in der Schlussphase 0:2.