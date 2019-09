Nicht zweitligatauglich

Gabor Gerstenmaier konnte sich nach der dritten Niederlage im dritten Saisonspiel nur schwer erholen. Da führen seine Schützlinge 1:0, finden gegen die ebenso harmlosen wie müden Walliseller für ihre Aktionen Platz ohne Ende vor und können in der Schlussphase gar in Überzahl agieren. Und was geschieht? Die Wetziker kassieren nicht nur den späten Ausgleich, sondern in der Nachspielzeit auch noch das Tor zum finalen 1:2.