Der letzte Zwick fehlt

Die bisher beste Leistung seiner Mannschaft in dieser Saison sei das gewesen, sagte Brüttisellen-Trainer Robert Merlo ungeachtet der 1:3-Niederlage in Diessenhofen. Kämpferisch habe sie überzeugt und auch gespielt habe sie auch ordentlich. «Aber irgendwie fehlt im Moment einfach der letzte Zwick», so Merlo, dessen Team nach dem Sieg zum Auftakt nun dreimal in Folge verloren hat.

Effizientes Heimteam