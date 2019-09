Volketswil behält seine weisse Weste

Pfäffikon 2 - Volketswil 1:2

Volketswil ist nach dem Sieg beim Pfäffiker «Zwei» eines von drei verlustpunktlosen Teams in der Gruppe 3. Das Schlussresultat stand schon nach einer halben Stunde fest. Schilling schoss den FCV in Front, Altermatt glich aus, und Husejni brachte Volketswil wieder in Führung – alles zwischen der 19. und der 28. Minute.



Regensdorf 2 - Dübendorf 2 1:1