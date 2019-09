Wetzikon schlägt sich selbst

Es war nicht der Tag von Mauro Gantenbein. Der sonst so zuverlässige Wetziker Torhüter stand auf dem Weg zur 2:4-Niederlage gegen Oerlikon/Polizei am Ursprung von gleich zwei Treffern. Erst spielte er beim Stand von 1:1, notabene mitten in der besten Phase des FCW, einem Gegenspieler den Ball in die Füsse, und nur Minuten später liess er sich denselbigen von einem Gegner abluchsen. «Das ist sehr bitter», sagte Wetzikons Trainer Gabor Gerstenmaier. «Sicher auch für ihn.» Ohne die beiden Aussetzer wäre ein Erfolgserlebnis im Zweitliga-Duell gegen die favorisierten Stadtzürcher nämlich dringelegen, so Gerstenmaier.

Allerdings lag es nicht nur ihrem Goalie, dass die Wetziker auch in ihrem zweiten Auftritt nach dem Aufstieg leer ausgingen. Sie starteten verhalten und fanden bis zur Pause gegen die konzentrierter und aggressiver zu Werke gehenden Gäste kaum Lösungen. Mit dem 0:1, das ein Oerliker per Kopf erzielte, waren sie jedenfalls nicht schlecht bedient.

Wetzikon bekommt Oberwasser

In der zweiten Hälfte waren die Wetziker nach kleinen Umstellungen urplötzlich präsenter und erzielten durch einen direkt verwandelten Freistoss von Joel Mullarkey schnell den Ausgleich. Danach aber verpasste es das Heimteam, gegen die nun leicht schwächelnden Oerliker gar in Führung zu gehen. Yannick Pfändler etwa traf aus aussichtsreichster Position den Ball nicht richtig. Und dann kamen eben die unglücklichen Minuten von Gantenbein, die den FCW auf die Verliererstrasse brachten. Endgültig entschieden war die Partie nach dem 1:4, auch wenn Mullarkey in der Schlussphase sein zweites persönliches Erfolgserlebnis gelang und er noch einmal verkürzte.

Wetzikon - Oerlikon/Polizei 2:4 (0:1). – Tore: 15. 0:1. 56. Mullarkey 1:1. 65. 1:2. 70. 1:3. 79. 1:4. 86. Mullarkey 2:4.