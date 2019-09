Viele Chancen, keine Tore

Dass das Duell zwischen Greifensee und der zweiten Mannschaft des FC Schaffhausen unentschieden endete, entsprach durchaus dem Gebotenen. Dass es torlos blieb, hingegen weniger. Torgelegenheiten gab es nämlich im Überfluss. «Es hätte auch 5:5 ausgehen können», sagte FCG-Stürmer Elia Jenni denn auch.

Die Gäste starteten zwar besser in die Partie und waren dem FCG zunächst spielerisch überlegen. Die erste dicke Gelegenheit besassen allerdings die Greifenseer, als Severin Burkart nach einem schnellen Konter alleine vor dem gegnerischen Tor auftauchte, aber nur den Pfosten traf. Das Heimteam benötigte noch einige Zeit, um sich auf das Spielsystem der Schaffhauser einzustellen, die ausser bei einem Offside-Tor aber nicht für allzu viel Gefahr sorgten. Als der FCG den Dreh raus hatte, begegneten sich die beiden Teams auf Augenhöhe und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten, bei denen aber oft die Genauigkeit fehlte. Die beste Chance für Greifensee hatte Patrick Ley kurz vor der Pause nach einer Ecke.

Offener Schlagabtausch

In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich zu und her wie zuvor. Nur dass die Partie mit zunehmender Dauer bedingt durch viele Wechsel allmählich chaotischer wurde und endgültig zum offenen Schlagabtausch wurde. Zu Toren führte allerdings auch dies nicht, weil für Greifensee sowohl Alec Brändli als auch James Wyndham beste Gelegenheiten vergaben. Und weil FCG-Goalie Paulo Da Costa in der letzten Minute den alleine auf ihn losstürmenden Schaffhauser stoppte und den Greifenseern damit zumindest den einen Punkt rettete.

Schaffhausen 2 - Greifensee 0:0.