Klare Verhältnisse, knappes Resultat

Uster war im Zweitliga-Duell gegen Effretikon das überlegene Team, da gab es keine zwei Meinungen. «Das Resultat geht in Ordung», sagte FCE-Coach Flakon Halimi, und Usters Assistenz-Trainer Daniele Demasi fand, dass seine Mannschaft «über 90 Minuten besser» war. Weil sich die Ustermer aber nicht eben als Meister im Verwerten von Torchancen erwiesen, fiel ihr Erfolg knapper aus, als es die Worte der Trainer glauben machen. Nur 2:1 gewann der Absteiger beim Aufsteiger, und der entscheidende Treffer fiel erst noch spät.

Effretikon schwimmt

Vor allem in der ersten Hälfte waren die Effretiker gegen den spielfreudigen FCU überfordert. «Da sind wir geschwommen», gestand Halimi, der nicht sparte mit kritischen Worten gegenüber seinen Schützlingen, die sich noch im Lernprozess befänden: «Wir waren körperlich nicht bereit. Zudem fehlen uns Erfahrung und Ruhe, um den Ball zu halten und Rhythmuswechsel vorzunehmen.» Trotz aller Effretiker Unzulänglichkeiten stand es aufgrund der mangelnden Effizienz der Ustermer zur Pause lediglich 0:1; Can Bozkir hatte eine Vorarbeit von Denis Dzepo veredelt.

Späte Entscheidung

In der zweiten Hälfte zeigten sich die Effretiker etwas verbessert, was bereits genügte, um nach etwas mehr als einer Stunde den Ausgleich zu erzielen. Dieser schien die Ustermer allerdings nicht allzu sehr beunruhigen.. Der FCU war auch in der Folge die aktivere Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten. Der verdiente Lohn für die Anstrengungen liess aber lange auf sich warten. Erst in der Schlussphase sorgte Dzepo für die Entscheidung zugunsten Usters, als er ein flaches Zuspiel des eingewechselten Dominic Bischof verwertete. Halimi nahm es gelassen: «Wir müssen unsere Punkte gegen andere Teams holen und werden dies auch tun», versprach der Trainer der Effretiker.

Effretikon – Uster 1:2 (0:1). – Tore: 40. Bozkir 0:1. 65. 1:1. 87. Dzepo 1:2.