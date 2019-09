Gossau lässt nichts anbrennen

Zweitligist Gossau hat im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg eingefahren. Und dies auf souveräne Weise. Der FCG war gegen Wallisellen durchwegs das bessere Team und gewann entsprechend hoch 5:1. «Wir haben auf die Auftaktniederlage reagiert und eine gute Leistung gezeigt. Ich bin zufrieden», resümierte Trainer Antonio Limata.

Von Beginn weg überlegen

Die Gossauer waren von Anfang an im Angriffsmodus und erspielten sich noch in der Startminute die erste Gelegenheit zur Führung. Diese fiel dann zehn Minuten später, als Alessio Perot von der Strafraumgrenze aus ins Ziel traf. Auch in der Folge waren die Oberländer am Drücker, ohne aber zu weiteren klaren Chancen zu kommen. Dies änderte sich in der 36. Minute, als der Schiedsrichter ein Hands eines Wallisellers in dessen Strafraum sah und Perparim Gashi den darauf folgenden Penalty verwertete. Und nachdem Ennjo Irminger erst nur den Pfosten getroffen hatte, erhöhte Domenico Carnuccio gegen die nun etwas stärker werdenden Gäste noch vor der Pause auf 3:0, als er den Gäste-Keeper im zweiten Anlauf bezwang.

Sieg nie in Frage gestellt

Auch der Gefahr, die zweite Hälfte der Partie mit dem beruhigenden Dreitore-Vorsprung im Rücken auf die leichte Schulter zu nehmen, widerstanden die Oberländer. Stattdessen suchten sie umgehend den vierten Treffer und fanden diesen auch, als Peter Niffeler im Strafraum gefoult wurde und erneut Gashi aus elf Metern traf. Und auch als die Walliseller ihr erstes Tor erzielten, wusste das Heimteam sofort zu reagieren und der eingewechselte Mario Limata setzte mit einem sehenswerten Halbvolley den Schlusspunkt hinter den ungefährdeten Erfolg.



Gossau – Wallisellen 5:1 (3:0). – Tore: 10. Perot 1:0. 36. Gashi (Handspenalty) 2:0. 41. Carnuccio 3:0. 49. Gashi (Foulpenalty) 4:0. 69. Hasic 4:1. 71. Limata 5:1.