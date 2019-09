Brüttisellen schlecht bedient

Seine Mannschaft habe schon viel schlechter gespielt und dennoch gepunktet, sagte Brüttisellens Coach Robert Merlo nach der 2:4-Niederlage gegen die SV Schaffhausen. Diesmal aber war eine durchaus anständige Darbietung gegen den spielstarken und überaus effizienten Aufsteiger nicht genug.

«Wir mussten heute wohl für den Erfolg gegen Dübendorf büssen», vermutete Merlo. Jener Sieg zum Saisonauftakt war nämlich auf glückliche Weise zustande gekommen.

Dabei war der FCB äusserst entschlossen in die Partie gestiegen. In den Startminuten gelang es ihm, den Gegner in dessen eigene Hälfte zurückzudrängen. Der Lohn dafür war das frühe Führungstor, das Verteidiger Valmir Ahmeti nach einem Corner erzielte. Unmittelbar danach aber schaltete das Heimteam einen Gang zurück, was die Schaffhauser sogleich mit einem blitzsauberen Konter und dem Ausgleich bestraften.

Und keine Viertelstunde später waren die Gäste wieder zu schnell für die FCB-Abwehr – 1:2. Nachher war der FCB zwar wieder die aktivere und gefährlichere Mannschaft, doch vergaben Samir Ben Mahfough und Walter Azevedo den zweiten Treffer gleich mehrfach. Dies rächte sich kurz vor der Pause, als die kaltblütigen Gäste nach einem gekonnt ausgeführten Eckball erhöhten.

Sonntagsschuss bringt Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang dauerte es nicht lange, bis die Spielvereinigung das Skore weiter ausbaute, und zwar auf denkbar sehenswerte Weise: mit einem herrlich verwandelten direkten Freistoss ins entfernte Lattenkreuz.

Damit war die Vorentscheidung gefallen. Die Brüttiseller liessen zwar die Köpfe nicht hängen und zeigten sich weiterhin bemüht. Mehr als der Treffer zum 2:4, den Fejaz Zecirovci markierte, gelang ihnen aber nicht mehr.

Brüttisellen-Dietlikon – SV Schaffhausen 2:4 (1:3). – Tore: 9. Ahmeti 1:0. 13. Beuli 1:1. 26. Reber 1:2. 45. Reber 1:3. 50. Gmür 1:4. 74. Zecirovci 2:4.