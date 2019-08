Schwieriger als erwartet

Sie hätten gewusst, dass sie ein Kampfspiel erwarten würde, sagte Dübendorfs Assistenztrainer Dario Semadeni. «Aber dass es gleich so schwer wird, das hätten wir uns nicht gedacht.» Tatsächlich hielt Wiesendangen im Zweitliga-Duell gegen den FCD über die gesamte Partie hinweg gut mit. Die drei Punkte gingen dennoch an den favorisierten Absteiger, der auswärts 3:1 gewann.

Dübendorfer Doppelschlag

Das einsatzfreudige Heimteam machte den Dübendorfern das Leben schon zu Beginn nicht leicht. Es erspielte sich zwar keine klaren Möglichkeiten, doch führten seine Konterabgriffe, welche der FCD oft nur mit Fouls zu stoppen vermochte, wiederholt für potenzielle Torgefahr in Form von Freistössen in Strafraumnähe. In Führung gingen nach 20 Minuten aber die Dübendorfer, die bis dahin zwar mehr in Ballbesitz, dabei aber ungefährlich gewesen waren. Torschütze war Marko Marjanovic, der eine Hereingabe von Yves Holbe nur noch einzuschieben brauchte. Nachdem Ali Hoti wenig später mit einer gekonnten Einzelaktion auf 2:0 erhöht hatte, schienen die Gäste entgegen ihrer Erwartungen einem sicheren Sieg entgegenzusteuern. Nach einer weiteren Standardsituation, welche die Wiesendanger zum Anschlusstor zu nutzen wussten, kehrte die Spannung aber umgehend wieder ins Spiel wieder zurück.

FCD muss sich gedulden

Nach der Pause wäre es beinahe noch schlimmer gekommen für die Dübendorfer; Torhüter Thierry Ursprung bewahrte sein Team aber mit einer mirakulösen Parade vor dem Ausgleich. Weil Marjanovic danach zweimal im Abschluss versagte – einmal verfehlte er das leere Tor und beim zweiten Mal traf er nur den Pfosten –, musste sich der FCD bis fast zum Ende der langen Nachspielzeit gedulden, ehe die drei Punkte im Trockenen waren. Dann erst nämlich gelang Daniel Angliker nach Vorarbeit von Kevin Hediger das erlösende 3:1.



Wiesendangen – Dübendorf 1:3 (1:2). – Tore: 20. Marjanovic 1:0 22. Hoti 0:2. 31. 1:2. 96. Angliker 1:3.