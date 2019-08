Rüti zeigt Reaktion

Der FC Rüti hat auf den schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus drei Spielen eine starke Reaktion gezeigt. Er spielte Bazenheid im Interregio-Duell auswärts förmlich an die Wand und siegte klar 5:0. Shaip Krasniqi war darob aus dem Häuschen: «Wir haben ein Riesenspiel gemacht, und zwar vom Anfang bis zum Ende», sagte der Rüti-Trainer.

Führe Führung hilft

Die Rütner mussten punkten, um nicht Gefahr zu laufen, von der berüchtigten Negativ-Spirale erfasst zu werden. Und so spielten sie denn auch. Von Beginn weg übernahmen sie das Szepter, agierten druckvoll und liessen dem Heimteam kaum Luft zum Atmen. Die frühe Führung, die Pleurat Hoxhaj auf Vorabeit der Syla-Brüder erzielte, beflügelte sie zusätzlich. Ausbauen konnten die Gäste ihren Vorsprung aber nicht, weil sie wie so oft in der jüngeren Vergangenheit im Abschluss sündigten und eine Möglichkeit nach der anderen vergaben. Erst verpasste Taulant verpasste das Ziel per Kopf, dann sah Edison Syla seinen Schuss vom gegnerischen Goalie pariert und später scheiterte Taulant Syla noch zweimal aus aussichtsreichster Position. Bis zur Pause hätte sein Team längst alles klar machen sollen, fand Krasniqi, «Aber wenigstens weisst du, dass du gut spielst, wenn du so viele Chancen hast.»

Nun auch effizient

Die mangelhafte Torausbeute sollte sich diesmal nicht rächen. Zu harmlos waren die St. Galler, die während des gesamten Spiels nicht zu einer einzigen Gelegenheit kamen. Zudem liess der FCR auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Er erspielte sich weiterhin Tormöglichkeiten im Überfluss – und vermochte einige davon auch zu nutzen: Eray Erbinel traf nach einer Ecke im zweiten Anlauf und Hoxhaj war mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 3:0 erfolgreich. Dafür, dass das Resultat in etwa dem Gezeigten entsprach, sorgte in der Schlussphase Taulant Syla, der erst auf Pass des eingewechselten Nahom Yosief und danach per Foulpenalty zwei weitere Male reüssierte.

Bazenheid - Rüti 0:5 (0:1). – Tore: 10. Hoxhaj 0:1. 51. Erbinel 0:2. 54. Hoxhaj 0:3. 86. T. Syla 0:4. 93. T. Syla (Foulpenalty) 0:5.