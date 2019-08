Deana wird zum «Zebra»

Damit scheint klar: Deana dürfte vorderhand nicht als Stammtorhüter beim deutschen Drittligisten auflaufen, sondern muss hinter dem von Hannover 96 ausgeliehenen Leo Weinkauf anstehen.

Der MSV Duisburg ist – auch wenn derzeit nur noch drittklassig – eine angesehene Adresse im deutschen Profifussball. So spielte der Verein in seiner Geschichte insgesamt 28 Jahre lang in der 1. Bundesliga – zuletzt in der Saison 2007/08.

Und: Noch 2011 stand er im Final des DFB-Pokals, wo er allerdings Schalke 04 klar unterlegen war.

Zu den bekanntesten Spielern in der Chronik des MSV zählen der frühere Nationalspieler Bernard Dietz sowie Ewald Lienen.

Zuletzt in 3. Liga abgestiegen

In den letzten Jahren durchlebten die Duisburger allerdings schwierige Zeiten, mit mehreren Auf- und Abstiegen und sogar einer Zwangsrelegation aufgrund finanzieller Probleme. Dazu passt: Erst im letzten Mai gab es den letzten Absturz in die 3. Liga.