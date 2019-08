Und plötzlich ging nichts mehr

Gabor Gerstenmaier wusste nur einen Ausweg, um sich zu beruhigen.: «Ich brauche jetzt ein Glas Whisky», sagte der Coach des FC Wetzikon nach dem 3:5 im Zweitliga-Duell bei Phönix Seen.

Mehr noch als die Niederlage hatte ihm die Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte zugesetzt, in der sie sämtliche Tore kassierte. So viele Treffer habe er als Trainer in 45 Minuten noch nie hinnehmen müssen, so Gerstenmaier. «Wir sind ein junges Team, aber so naiv dürfen wir doch nicht sein.»

Wetzikon überlegen