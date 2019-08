Siegpremiere für den Aufsteiger

Bereits bei zweiter Gelegenheit hat es geklappt: Aufsteiger Effretikon siegte in Wallisellen trotz anfänglichen Schwierigkeiten und Pausenrückstand 3:1. Zwei Treffer in der Schlussphase brachten die Entscheidung. «Nun sind wir in der 2. Liga angekommen», freute sich FCE-Trainer Flakon Halimi.

Zunächst hatte eher wenig auf den Premierenerfolg hingedeutet. In einer Partie auf ansprechendem Niveau war Wallisellen das aktivere Team.