Die Lücken besser schliessen

Nur ein Rang trennte den FC Gossau in der letzten Saison von den Abstiegsplätzen. «Ja, es war eng», sagt Assistenztrainer Andreas Häsler, «es war die ganze Saison eng.» Die Gruppe war derart ausgeglichen, dass sich gewisse verpasste Siege eben rächten. Zwei Spiele erwähnt Häsler, in denen der FCG in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte. «Hätten wir da gewonnen, sähe es ganz anders aus.»

«Unter Druck haben wir die Leistung gebracht.»

Andreas Häsler, Assistenztrainer