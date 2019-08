Rüti besteht Härtetest zum Saisonstart

Es ist das Exotenteam der Gruppe: Die U21-Junioren des FC Lugano wurden von der Gruppe 4 in die Gruppe 6 umgeteilt – und gastierten gestern zum Saisonauftakt in Rüti. 1:1 endete die Begegnung – was für die Rütner durchaus als Erfolgserlebnis zu werten ist.