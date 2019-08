Gaudi beim FC Rüti, Sorgen in Uster

Steht der FC Rüti vor der nächsten sorgenfreien Interregio-Saison? Was sind die Perspektiven von Dübendorf und Uster nach dem Abstieg aus der Interregio? Kann sich der FC Wetzikon diesmal länger in der 2. Liga halten? Und wohin will man in Hinwil nach der langersehnten Rückkehr in die 3. Liga?

Diese Fragen und noch viel mehr beantwortet die 25. Regionalfussball-Beilage des ZO/AvU rechtzeitig zum Saisonstart. Eine Pflichtlektüre für alle, die gut informiert in die neue Saison starten wollen.

32 Seiten, 20 Klubs