Den Traum vom eigenen Klub wahr gemacht

«Fussball mit Freunden – unser eigener Verein», so bewerben die Verantwortlichen von Napoli Club Zurigo Partenopea ihre am Donnerstag endende Geldsammelaktion auf der Crowdfunding-Plattform «I believe in you». Sie ist ein voller Erfolg. 6000 Franken sollten zusammenkommen, geworden sind es schliesslich über 7500 Franken.