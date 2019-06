Viele Zweitliga-Derbys in der neuen Saison

Knapp zwei Wochen nach der letzten Meisterschaftsrunde ist bekannt, gegen wen die Zweit- und Drittliga-Teams aus der Region in der neuen Saison (Saisonstart 17./18. August) spielen werden.

In der 2. Liga stehen so viele regionale Derbys an wie schon lange nicht mehr. Die beiden Interregio-Absteiger Uster und Dübendorf wurden genau wie die beiden Drittliga-Aufsteiger Effretikon und Wetzikon in die Gruppe 2 eingeteilt, in der auch Brüttisellen-Dietlikon, Gossau und Greifensee figurieren. Das regionale Septett stellt damit die Hälfte der Gruppe. Komplettiert wird sie mit fünf Teams, die schon letzte Saison in der Gruppe 2 spielten sowie mit Drittliga-Aufsteiger SV Schaffhausen.

2. Liga, Gruppe 2:

Brüttisellen-Dietlikon, Diessenhofen, Dübendorf (Absteiger), Effretikon (Aufsteiger), Gossau, Greifensee, Oerlikon/Polizei, Phönix Seen, FC Schaffhausen 2, SV Schaffhausen (Aufsteiger), Uster (Absteiger), Wallisellen, Wetzikon (Aufsteiger), Wiesendangen.

In der 3. Liga sind die Oberländer Teams wie bisher auf drei Gruppen verteilt – allerdings gab es dabei einige Verschiebungen. Der FC Volketswil spielt nun in der Gruppe 3 statt in der Gruppe 4 und trifft dort unter anderem auf Dübendorf 2, Fällanden sowie Pfäffikon 2. Bitter ist die neue Einteilung für den FC Fehraltorf: Statt mit vielen anderen Oberländer Teams in der Gruppe 6 spielt er neu als einziges Team aus der Region in der Gruppe 4 – und trifft dort vornehmlich auf Mannschaften aus dem Zürcher Unterland.

Die Gruppe 6 hingegen bleibt fest in Oberländer Hand. Sieben von zwölf Equipen stammen aus der Region, der Rest kommt vom Zürichsee; darunter auch Zweitliga-Absteiger Stäfa. Aufsteiger Hinwil kann sich auf viele Derbys freuen – auch auf eines gegen Wetzikon: Die FCW-Reserven wurden von der Gruppe 3 in die Gruppe 6 umgeteilt.

3. Liga, Gruppe 3: Dübendorf 2, Embrach 2 (Aufsteiger), Fällanden, Herrliberg 2, Höngg 2, Pfäffikon 2, Racing Club, Regensdorf 2, Rümlang, Schwamendingen (Absteiger), Seefeld 2 (Aufsteiger), Volketswil.



3. Liga, Gruppe 4: Bassersdorf 2, Bülach, Eisenbahner SV (Aufsteiger), Embrach, Fehraltorf, Glattbrugg, Kloten, Neftenbach, Niederweningen, Räterschen (Aufsteiger), Seebach (Aufsteiger), Veltheim (Absteiger).



3. Liga, Gruppe 6: Herrliberg, Hinwil (Aufsteiger), Männedorf 2 (Aufsteiger), Meilen, Mönchaltorf, Pfäffikon, Rüti 2, Stäfa (Absteiger), Wald, Weisslingen, Wetzikon 2, Zollikon.