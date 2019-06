FC Wetzikon gewinnt den Cup – Herzog tritt als Sieger ab

Sofortiger Wideraufstieg in die 2. Liga und nun auch noch Cupsieger – der FC Wetzikon krönt am Samstagabend in Kloten seine starke Saison. Trainer Gabor Gerstenmaier und seine Spieler durften die Trophäe nach einem 6:5-Penaltysieg über die SV Schaffhausen entgegennehmen.

Erst in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit hatte Käslin für die Wetziker zum 1:1 ausgeglichen.

Zuerst Greifensee, jetzt Wetzikon

Zwei Finalisten aus der 3. Liga – das gab es seit 13 Jahren nicht mehr. Es war also eine besondere Konstellation, als der FC Wetzikon gegen Schaffhausen um den Titelgewinn im FVRZ-Cup und gleichzeitig den Einzug in die erste Hauptrunde des Schweizer Cups kämpfte.

Den begehrten Pokal geholt hat bisher als einziges Team aus der Region der FC Greifensee. Diesen dafür gleich zweimal – zuletzt genau vor einem Jahr. Als Belohnung traf der Zweitligist anschliessend dank Losglück auf dem Grossriet auf den Challenge-­League-Klub FC Winterthur.