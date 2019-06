Nur ein Punkt für überlegene Rütner

Der FC Rüti lag gegen Amriswil schon nach einer Viertelstunde mit zwei Toren zurück und hätte die Partie trotzdem noch gewinnen müssen. Die überlegenen Rütner erzielten bis zuletzt aber lediglich noch zwei Treffer und mussten sich mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. FCR-Coach Shaip mochte dennoch nicht hadern: «Wir haben die Köpfe nicht hängen lassen und trotz des frühen Rückstands ruhig weitergespielt», sagte er und lobte die Einheit seines Teams sowie «die gute Verbindung untereinander».

Zwei Fehler – zwei Gegentore

Das letzte Saison-Heimspiel begann für den FCR denkbar schlecht. Er lag nämlich schon nach drei Minuten im Rückstand, nachdem der junge Torhüter Ognjen Jovanovic einen harmlosen Distanzschuss zwischen den Beinen hatte passieren lassen. Rüti war in der Folge zwar spielbestimmend, musste nach einer Unaufmerksamkeit in der Abwehr aber bald das zweite Gegentor hinnehmen. Darauf verlor das Heimteam kurzzeitig den Faden, bevor es die Partie wieder in die Hand nahm und für seine Anstrengungen sogleich belohnt wurde, als Klurdian Museshabanaj nach gekonnter Vorarbeit von Harbin Osmani verkürzte. Esmir Rastoder hätte gar noch vor der Pause ausgleichen können, zögerte bei seinem Abschluss jedoch zu lange.

Einbahnfussball nach der Pause

Im zweiten Abschnitt spielten die Oberländer auf ein Tor. Oft fehlte indes der letzte genaue Pass und wenn die Rütner doch zu Möglichkeiten kamen, sündigten sie im Abschluss – wie etwa Taulant Syla und Museshabanaj. Ersterer traf eine Viertelstunde dann doch noch, als er von einem Steilpass von Flavio Milano profitierte und den gegnerischen Goalie zum 2:2 überlobte. Mehr als der Ausgleich wollte dem zuweilen zu verspielten Heimteam gegen die verbissen kämpfenden Gäste, die zur Sicherung des Ligaverbleibs noch einen Zähler benötigten, aber trotz zahlreicher weiterer Möglichkeiten nicht gelingen. Die beste Chance zum Sieg vergab in der vorletzten Minute Museshabanaj, der den Ball in vielversprechender Position nicht richtig traf.

Rüti - Amriswil 2:2 (1:2). – 3. Germann 0:1. 13. Moser 0:2. 38. Museshabanaj 1:2. 77. T. Syla 2:2.