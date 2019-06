Der grandiose Aufstieg des Fast-Italieners

Juventus' Paulo Dybala, left, and Atalanta's Remo Freuler challenge for the ball during the Serie A soccer match between Juventus and Atalanta at the Allianz stadium, in Turin, Italy, Sunday, May 19, 2019. (AP Photo/Antonio Calanni)

Remo Freuler (rechts) hat den Aufstieg von Atalanta Bergamo mitgeprägt.

Antonio Calanni / Foto: Keystone