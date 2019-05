Almen und der verdammte Mittwoch

Abdi war Wednesdays Königstransfer im Hinblick auf die angestrebte Rückkehr in die Premier League. Kolportierte 3,9 Millionen Franken gab der Verein 2016 für den Schweizer aus. Auf lediglich 23 Einsätze hat er es gebracht.

«Und wenn er spielte, hatte er nie den erhofften Einfluss», kritisiert Sportjournalist Dom Howson vom «Sheffield Star».

Zolas Schwärmereien

Das erstaunt, denn eins hat nie jemand in Abrede gestellt: dass der Ex-FCZler ein begnadeter Fussballer ist.

«Er kann alles. Den Ball halten, Tore schiessen, Chancen kreieren», schwärmt sein Ex-Trainer bei Watford, Gianfranco Zola.

In den vier ­Jahren beim Lieblingsklub von Elton John war Abdi prägend. ­Beliebt bei den Fans, gefürchtet von den Gegenspielern, massgeblich beteiligt am Aufstieg in die Premier League 2015.

Auch in der für viele besten Liga der Welt hielt der Dübendorfer mit. Er spielte in 25 von 38 Partien von Beginn an – deutlich mehr als sein Teamkollege Valon Behrami.

Doch Abdi kam kaum je im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Neben den fehlenden Angeboten aus der Premier League war das der Hauptgrund für seinen vorzeitigen Wechsel.

Vom Knie bis zum Auge

Der Transfer zu den «Owls» («Eulen») war ein Planungs­fehler. Einer, den man ihm vorwerfen kann?

Eigentlich nicht. Abdi kannte die Liga, und der damalige Trainer Carlos Carvalhal posaunte, er passe zu Wednesday wie ein Handschuh auf eine Hand.

«Im Nachhinein hätten wir uns besser für Fulham entschieden», sagt Abdis Berater Dino Lamberti. Dort sass 2016 Watfords Ex-Trainer Slavisa Jokanovic auf der Bank. Und gerade im Abdi-Kosmos, ist Fussball immer auch die Suche nach Vertrauen und ein bisschen Liebe.