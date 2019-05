Mönchaltorf trotz Kantersieg weiter unter dem Strich

Herrliberg 2 - Fällanden 6:3

Der FC Fällanden muss in der Gruppe 3 noch immer um den Ligaerhalt bangen. Zwar lagen die Glattaler gegen Herrliberg 2 1:0 und 2:1 vorne – am Ende gab es aber ein 3:6. Für den FCF spricht, dass er die letzten drei Saisonpartien nach dem Platzumbau wieder auf der Glattwis bestreiten darf.



Regensdorf 2 - Wetzikon 2 0:0

Der FC Wetzikon 2 erreichte beim relegationsgefährdeten Regensdorf 2 ein 0:0. Für die Oberländer war es aufgrund der Unterzahlsituation ab der 63. Minute eine trotzdem passable Ausbeute.



Dübendorf 2 - Racing Club 4:6

Bei Dübendorf 2 scheint die Luft draussen. Der einstige Aufstiegskandidat lag gegen den Racing Club schnell 0:3 hinten. Torreich verlief die zweite Hälfte, in der die Glattaler 2:6 in Rücklage gerieten, am Ende aber noch Resultatkosmetik betreiben konnten.



Oerlikon/Polizei 2 - Pfäffikon 2 1:8

Nach einer zwischenzeitlichen Durststrecke hat der FC Pfäffikon 2 wieder Fahrt aufgenommen. Die Reserven von Oerlikon/Polizei wurden glatt 8:1 deklassiert. Sandtner, Ellisscasis und Simon Steiner konnten sich allesamt als Doppeltorschützen feiern lassen.



Embrach - Effretikon 0:5

Der Aufstieg des FC Effretikon wird immer wahrscheinlicher. Der Leader der Gruppe 4 liess sich auch von Embrach nicht stoppen und siegte ungefährdet 5:0. Das Team von Flakon Halimi präsentierte sich dabei äusserst kaltschnäuzig und führte daher schon bei Halbzeit vorentscheidend 3:0.



Rümlang - Volketswil 4:1

Für Volketswil war das 1:4 gegen Rümlang bereits die vierte Niederlage in der Rückrunde. Der Aufsteiger lag schon kurz nach der Pause 0:3 in Rücklage. Calzada brachte mit seinem Tor etwas Hoffnung zurück (68.), zu mehr sollte es aber nicht reichen.



Wetzikon - Wald 4:1

Drei Runden vor dem Saisonende machte der FC Wetzikon in der Gruppe 6 mit dem 4:1 über Wald den Aufstieg perfekt. Der Gast hielt eine Hälfte lang mit – durch den Doppelschlag von Sträuli war das Spiel aber entschieden.



Weisslingen - Herrliberg 1:1

Weisslingen konnte beim 1:1 gegen Herrliberg einen Akzent setzen. Ernst brachte den FCW mit einem Schuss in den Winkel auf Kurs. In der Folge hatte Herrliberg mehr vom Spiel – der Ausgleich war die logische Folge.



Meilen - Fehraltorf 5:0

Mit einem Sieg in Meilen hätte der FC Fehraltorf seine minime Chance auf den Aufstieg noch aufrechterhalten können. Davon waren die Oberländer aber bei der 0:5-Pleite weit entfernt.



Küsnacht - Rüti 2 2:0

Die Rütner Reserven zogen beim wiedererstarkten Küsnacht nach einem harten Abnützungskampf den Kürzeren. Die Entscheidung zugunsten des Seeklubs fiel erst in der letzten halben Stunde.



Mönchaltorf - Oetwil am See 8:0

Beim FC Mönchaltorf bleibt die Hoffnung auf den Klassenerhalt mit dem 8:0 über Oetwil am See intakt. Michele Klauser und Schneiter schossen die bemitleidenswerten Gäste mit je drei Toren quasi im Alleingang ab.



Pfäffikon - Zollikon 5:1

Pfäffikon zeigte sich nach der ersten Rückrundeniederlage klar verbessert. Beim 5:1 über Zollikon verlief die erste Hälfte noch ausgeglichen. Hernach legte der FCP aber mit vier Toren innert knapp

30 Minuten deutlich zu. (zo)