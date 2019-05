Rüti zeigt sich von seiner besten Seite

An dieser Darbietung seines Teams hatte Shaip Krasniqi rein gar nichts auszusetzen: «Das war eine Klasseleistung. Hinten haben wir kaum etwas zugelassen und vorne waren wir brandgefährlich», sagte der Trainer des FC Rüti nach dem klaren 4:0-Auswärtssieg im Interregio-Duell gegen die Blue Stars. Herausragend im überzeugenden Kollektiv war dabei Esmir Rastoder, der für sämtliche Treffer verantwortlich war.

Von Anfang an überlegen

Gegen die spielerisch eigentlich starken Stadtzürcher war Rüti von Beginn weg Herr der Lage und wäre bei einem Abschluss von Taulant Syla beinahe schon in der Startphase in Führung gegangen. Während das Heimteam Mal für Mal an der Rütner Verteidigung hängen blieb, war der FCR stets gefährlich und nach 20 Minuten auch ein erstes Mal erfolgreich: Rastoder liess einen gegnerischen Abwehrspieler stehen und schob zum 1:0 ein. Noch vor der Pause doppelte derselbe Akteur nach, indem er nach einem Pfostenschuss von Taulant Syla zur Stelle war und abstaubte.

Nur ein heikler Moment

Im zweiten Abschnitt hatten die Oberländer lediglich eine brenzlige Situation zu überstehen, als sich der junge Torhüter Ognjen Jovanovic nach einem groben Fehler in der Defensive gegen den auf ihn zustürmenden Gegenspieler nur noch mit einem Foul behelfen konnte. Der darauf folgende Penalty strich jedoch über das Ziel und hernach war der FCR so überlegen wie zuvor. Er bewies sein Können wiederholt mit gelungenen Spielzügen und wurde dafür bald mit dem dritten Treffer belohnt, als wiederum Rastoder eine Ecke von Lars Grimm direkt verwandelte. Und nachdem Edison Syla mit einem Lob das 4:0 noch knapp verpasst hatte, holte dies Rastoder – wer sonst? – zehn Minuten vor Schluss nach.