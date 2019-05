Brüttisellen hält nicht durch

Bis eine Viertelstunde vor Schluss sah es gut aus für Brüttisellen. Das Heimteam lieferte Bassersdorf einen aufopferungsvollen Kampf und verteidigte seine knappe Führung wacker. Dann aber rächte es sich, dass das Heimteam seine Konterchancen auf das zweite Tor nicht hatte nutzen können. Der Aufstiegsaspirant wendete die Partie mit drei Toren innert kürzester Zeit und gewann noch 3:1. «Der Gegner war zwar etwas besser als wir. Aber mit mehr Cleverness wäre ein Punktgewinn sicher dringelegen», haderte FCB-Coach Robert Merlo.

Zunächst mit Mühe



Die Gäste waren zunächst tonangebend und konnten wiederholt Freistösse aus gefährlichen Positionen treten. Prompt bedurfte es einmal einer mirakulösen Parade von Yanick Hirzel, um einen frühen Rückstand zu verhindern. Das Heimteam fand zwar erst nach 20 Minuten ins Spiel, traf dafür aber bei erster Gelegenheit; Fejau Zecirovci vollendete eine Einzelaktion mit einem gekonnten Schuss im die entfernte Ecke zum 1:0.

Vorentscheidung verpasst



Nach der Pause gelang es den Brüttisellern lange Zeit vorzüglich, die Angriffe der Gäste zu stoppen. Allerdings verpassten sie es in dieser Phase gleichzeitig, nachzulegen und für die Vorentscheidung zu sorgen. Während sie einmal Pech bekundeten, als der Schiedsrichter ein Foul an Zecirovci als Schwalbe taxierte, statt einen Penalty zu verhängen, scheiterten sie wiederholt auch am Unvermögen, ihre Gegenstösse sauber zu Ende zu spielen.

In der 75. Minute wurden sie dafür mit dem Ausgleich bestraft. Nur wenig später waren die augenscheinlich geschockten Brüttiseller bei einem Corner unsortiert und mussten das zweite Tor hinnehmen. Und wiederum nur kurz darauf liefen sie in einen Konter, mit dem die Bassersdorfer die Entscheidung in Form des Treffers zum 3:1 herbeiführten.



Brüttisellen-Dietlikon - Bassersdorf 1:3 (1:0). – Tore: 31. Zecirovci 1:0. 77. Borges Carvalho 1:1. 82. Teixeira Gomes 1:2. 86. Teixeira Gomes 1:3.