Dübendorf zwei Nummern zu klein

Luigi De Donno mochte nichts schönreden. «Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen», sagte der Coach des abstiegsbedrohten FC Dübendorf nach der klaren 1:5 Niederlage auswärts gegen Kreuzlingen. Zum ersten Mal in dieser Saison sei es augenscheinlich gewesen, dass die gegnerische Mannschaft über die besseren Einzelspieler verfügt und mehr Qualität, Dynamik und Präzision besessen habe. «Wir hingegen haben nie Lösungen gefunden, wenn wir denn einmal in Ballbesitz waren», so der Trainer des Tabellenletzten, den fünf Runden vor Schluss bereits acht Punkte vom rettenden Ufer trennen.

Zunächst ansprechend

Zu Beginn hatte der zunächst betont vorsichtig zu Werke gehende FCD gegen den neuen Leader noch ganz ordentlich dagegengehalten. Es dauerte eine halbe Stunde, bis der Favorit durch einen Kopfballtreffer in Führung ging. Noch vor der Pause allerdings erhöhten die Thurgauer auf 2:0. Angesichts des Rückstands stand der FCD im zweiten Abschnitt etwas höher und versuchte offensiver zu agieren. Doch die Dübendorfer gewannen kaum Zweikämpfe und fanden weiterhin nicht ins Spiel. Das Heimteam hingegen verstand es, den Ball laufen zu lassen, und stellte den Gegner wiederholt vor schwierige Situationen. Das 3:0, das nach einem weiten Ball in die Tiefe fiel, war die logische Folge davon.



Am Ende noch gut bedient

Unter Mithilfe des Schiedsrichters, der einen Ball ablenkte und das Zuspiel auf den Torschützen, den A-Junior Marcelo Miranda, erst ermöglichte, konnten die Gäste zwar verkürzen. Doch am Spielverlauf änderte dies nichts. Kreuzlingen blieb dominant und erhöhte das Skore in der Schlussphase auf 5:1. Und wären die Thurgauer, die gegen den nachlassenden FCD immer mehr Platz für ihre Aktionen vorfanden, am Ende nicht zu verspielt gewesen, wäre das Resultat noch höher ausgefallen.

Kreuzlingen – Dübendorf 5:1 (2:0). – Tore: 30. 1:0. 40. 2:0. 61. 3:0. 69. Miranda 3:1. 81. 4:1. 86. 5:1.