Uster lässt den Sieg noch liegen

Der FC Uster gab beim 2:2 gegen den Zweitletzten Frauenfeld zwei Punkte aus der Hand, die ihn noch teuer zu stehen kommen könnten.

Er tat dies nicht zum ersten Mal in dieser Saison auf ärgerliche Weise: Er spielte ansprechend, kreiierte so zahlreiche Gelegenheiten wie selten und führte bis zur 92. Minute. Nur um dann mitansehen zu müssen, wie der Gegner einen Freistoss gekonnt direkt zum Ausgleich verwandelte.

«Bitter, bitter», fand das Usters Coach Fabio Digenti, der die Flinte aber längst ins Korn zu werfen gedenkt: «Wir werden alles in die Waagschale werfen, um die Liga zu halten», versprach er. Dies dürfte nötig sein, liegt der FCU doch sechs Runden vor Schluss wieder unter dem Strich.

Kuelo sorgt für einen Blitzstart

Die Partie in Frauenfeld hatte ganz nach dem Gusto der Gäste begonnen: Jean Michel Kuelo profitierte schon in der 2. Minute von einem Abstimmungsproblem in der gegnerischen Abwehr und schoss die Ustermer in Führung.

Danach bot sich diesen mehrmals die Möglichkeit, das Skore auszubauen. Can Bozkir vergab jedoch gleich zweimal und auch Denis Dzepo brachte seinen Kopfball nicht ins Ziel.