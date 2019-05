Der FC Uster braucht einen neuen Trainer

In der Interregio-Gruppe 6 steht für den FC Uster am Samstag in Frauenfeld ein womöglich wegweisendes Spiel im Kampf um den Ligaerhalt an. Ausgerechnet im Vorfeld dieser Partie wird bekannt, dass Trainer Fabio Digenti den FCU im Sommer verlässt. Ihn zieht es nach zwei Jahren in Uster in die 1. Liga, wo er den FC Linth 04 übernehmen wird.

Laut Usters Sportchef Roland Leemann spielte Digenti mit offenen Karten. «Er hat das A-Diplom absolviert und uns mitgeteilt, dass er in Uster bleiben wolle, sofern kein interessantes Angebot aus einer höheren Liga kommt.»

Nachfolger soll bald bekannt sein

Leemann will Digentis Nachfolger schon Mitte Mai präsentieren können. «Wir haben bereits zwei, drei gute Kandidaten.» Wichtig sei, dass der neue Coach gerne mit jungen Spielern arbeite. «Es bringt nichts wenn einer das Gefühl hat, er könne hier Geld verdienen.»

In Uster hatte Digenti nach dem Abstieg aus der Interregio im Sommer 2017 übernommen. Dem damals 34-Jährigen gelang mit seinem Team souverän der sofortige Wiederaufstieg.