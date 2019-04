Pfäffikon kommt vom Weg ab

3. Liga kompakt



Herrliberg 2 - Dübendorf 2 1:2

Die Dübendorfer Reserven bleiben in der Gruppe 3 Leader Zürich-Affoltern auf den Fersen. Die Glattaler gerieten in Herrliberg kurz nach der Pause ins Hintertreffen, reagierten aber prompt. Vier Minuten später glich Gasi aus. In der 84. Minute sorgte Dzodan dann mit seinem 9. Saisontor dafür, dass Dübendorf 2 die volle Punktzahl ergatterte.



ZH-Affoltern - Pfäffikon 2 5:2