Uster überspringt die zweite Hürde

Der FC Uster steht in der 3. Vorrunde der Cup-Qualifikation der 2. Liga interregional. Die in der Interregio-Gruppe 6 gegen den Abstieg kämpfenden Ustermer setzten sich in der 2. Runde auswärts beim FC Perlen-Buchrain verdient 3:1 durch.

Uster war in der Innerschweiz das spielbestimmende Team und verwandelte in der zweiten Hälfte den 0:1-Rückstand aus der 32. Minute in einen Sieg.

Denis Dzepo traf dabei doppelt. Das wegweisende 2:1 erzielte Verteidiger Robin Steinmetz in der 82. Minute. (zo)