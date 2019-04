Der nächste Anlauf des FC Hinwil

Tatsächlich könnte es am letzten Spieltag zu einer eigentlichen Finalissima gegen den FC Uster 2 kommen. «Für die Zuschauer wäre das natürlich schön», sagt Dietrich. Und bange ist ihm vor einem solchen Szenario sowieso nicht. «In der Vorrunde waren wir das bessere Team», hält er fest. Auch wenn es da letztlich nur zu einem 1:1-Remis reichte.

Keine weiteren Aufsteiger

Während in der Vorsaison mit Rüti 2, Mönchaltorf und Volketswil gleich drei Klubs aus der Region den Sprung in die 3. Liga schafften, dürfte es dieses Mal keinen weiteren Aufstiegsjubel geben, auch wenn insbesondere in der Gruppe 10 mit Effretikon 2 (2. Rang) und Kempttal (3.) zwei Teams zumindest aussichtsreich klassiert sind. Der Rückstand auf das enteilte Räterschen ist bereits viel zu gross.

Sogar im Niemandsland der Tabelle befinden sich derweil die Mannschaften von Maur (5.) und Russikon (7. und 11.) in der Gruppe 10. In Maur geht also das Warten auf die Premiere in der 3. Liga weiter.

Und beim FCR ist man im Unterschied zu Hinwil ganz offensichtlich vier Jahre nach dem letzten Abstieg noch weit davon entfernt, um einen neuen Anlauf zu nehmen.