Fällanden bleibt sieglos

3. Liga kompakt



Dübendorf 2 - Zürich-Affoltern 0:2

Im Spitzenspiel der Gruppe 3 kassierten die Dübendorfer Reserven die dritte Saisonniederlage und haben nun drei Punkte Rückstand auf den Leader Zürich-Affoltern. Die Dübendorfer gerieten trotz gutem Beginn nach einer halben Stunde in Rückstand. In der zweiten Hälfte kamen sie zu Ausgleichchancen, mussten nach einem Konter in der Schlussphase aber das entscheidende 0:2 hinnehmen.



Wetzikon 2 - Fällanden 4:3