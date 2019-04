Entscheidung innert dreier Minuten

Unterschiedlicher hätten die Gemütslagen nach dem Spiel bei den Beteiligten kaum sein können. Hier der sichtlich erleichterte Greifensee-Coach Bruno Schyrr, dessen Team ungefährdet 4:1 gewonnen und erstmals in der Rückrunde voll gepunktet hatte. Für den es «aber auch Zeit geworden» war, nachdem die Greifenseer zuvor seit seinem Amtsantritt in der Winterpause in vier Spielen lediglich zwei Punkte erobert hatten.

«Wir können die guten Trainingsleistungen einfach nicht umsetzen, es ist brutal bitter.»

Gossau-Trainer Antonio Limata