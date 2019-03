Uster bestraft Rütis Passivität

Das sagt Rüti-Trainer Shaip Krasniqi zur Partie. (Video: Daniel Hess)

Ereignisreicher Auftakt

Ähnlich munter wie die Minuten nach der Pause war schon der Auftakt gewesen. Nur dass die Möglichkeiten da noch beidseitig verteilt waren: Erst nahm Usters Captain Dominik Schiendorfer einen Eckball gekonnt aus der Luft, traf aber zu ungenau, so dass FCR-Keeper Stefano Calendo abwehren konnte. Und kurz darauf, nach dem ersten der gefürchteten schnellen Vorstösse der Gäste, verpasste Edis Smajovic das Tor aus kurzer Distanz. Noch in der ersten Viertelstunde fiel der Führungstreffer für Rüti aber doch; Edison Syla versenkte den Ball von der Strafraumgrenze aus via linken Pfosten im Netz.

Uster gleicht aus

Die Begegnung blieb auch danach recht intensiv, was sich nicht nur in einigen harten Zweikämpfen, sondern auch in einem hohen Lärmpegel auf dem Platz äusserte. Der FCU vermochte das Geschehen dabei jederzeit ausgeglichen zu gestalten und nutzte seine zweite Möglichkeit zum Ausgleich, als Dominik Dedic eine Vorlage von Cristian Tiscar über den auf einen Flachschuss spekulierenden Calendo hinweg ins Tor beförderte.

Rüti für Druckphase belohnt...

Die Rütner hätten beinahe umgehend reagieren können, Esmir Rastoder fand jedoch bei seinem Kopfball in Usters Goalie André Schmid seinen Meister. Danach flachte die Partie etwas ab und es passierte wenig, ehe Emir Salkic fast mit dem Pausenpfiff einen Kopfball an die Latte setzte und für einen letzten Aufreger sorgte.

Die Gäste, die trotz früher Führung also froh sein konnten, nicht mit einem Rückstand in die Kabine gehen zu müssen, kehrten deutlich zielstrebiger aus dieser zurück und agierten weit druckvoller als zuvor. Taulant Syla schoss ebenso auf das gegnerische Tor wie Harbin Osmani und nach einem schnell ausgeführten Freistoss verfehlte wiederum der gänzlich freistehende Taulant Syla, der ansonsten gegen die konzentriert zu Werke gehenden Ustermer für einmal nur selten zur Geltung kam, das Ziel eher kläglich. Weil Esmir Rastoder kurz darauf eine Flanke von Edis Smajovic per Kopf im Tor unterbrachte, blieb die Druckphase der Rütner dennoch nicht ohne Folgen für das Heimteam.

...und für das Nachlassen bestraft

Das Tor zum 2:1 war für die Rütner scheinbar aber auch gleichzeitig das Zeichen zum Rückzug. Auch dass sie bei einem Latten-Kopfball von Usters Innenverteidiger Robin Steinmetz abermals Glück in Anspruch nehmen musste, veranlasste sie nicht dazu, auf den wohl vorentscheidenden dritten Treffer zu drängen. Stattdessen ruhte sich der FCR scheinbar auf seiner Mini-Führung aus – bis Sigrist ihn kurz vor Schluss für seine Passivität bestrafte. (Daniel Hess)