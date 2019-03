Rüti lässt nichts zu

Der FC Rüti hat auf den zumindest resultatmässig missglückten Auftakt in der Vorwoche eine Reaktion gezeigt. Der interregionale Zweitligist überzeugte gegen Uzwil mit einer insbesondere in der Defensive reifen Leistung und siegte 2:0. Vor allem hinten dichtzumachen, sei auch der Plan gewesen, sagte Rütis Coach Shaip Krasniqi. «Dass wir vorne fast immer treffen, wissen wir.»

Vorsichtiger Beginn

Vorab in der ersten Hälfte hielten sich die Oberländer bewusst zurück und liessen den Gegner agieren. Dieser brachte gegen die konzentriert zu Werke gehenden und kompakt stehenden Rütner aus dem Spiel heraus aber keinerlei gefährliche Aktionen zustande. Einzig bei einem Freistoss an den Pfosten musste der FCR das Glück beanspruchen. Selbst setzte er mit Steilzuspielen auf die schnellen Spitzen immer wieder Nadelstiche; die beste Möglichkeit vergab Edison Syla, der das Ziel aber verfehlte.

Rüti dreht auf

Nach der Pause streifte das Heimteam seine Zurückhaltung ab und setzte die nicht immer sicher wirkende gegnerische Abwehr vermehrt unter Druck. Nachdem Edison und Taulant Syla die Führung erst noch knapp verpasst hatten, war es nach über einer Stunde so weit: Ein Uzwiler ging bei einer Flanke im Strafraum mit der Hand zum Ball, und Taulant Syla verwandelte den darauf folgenden Penalty souverän zum 1:0. Danach beging der FCR nicht etwa den Fehler, sich wieder zurückzuziehen, sondern kontrollierte das Geschehen weiterhin und liess den Uzwilern weiterhin keinen Raum zur Entfaltung. Trotz einiger weiterer Gelegenheiten musste sich Rüti aber bis tief in die Nachspielzeit gedulden, ehe wiederum Taulant Syla mit einem gekonnten Schlenzer die Partie entschied.

Rüti - Uzwil 2:0 (0:0). – Tore: 63. T. Syla (Handspenalty) 1:0. 94. T. Syla 2:0.